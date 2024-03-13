عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأسعار ستتراجع| 4 مؤشرات عاجلة تقود الدولار للهبوط وتزف بشرى للمصريين

صدى البلد

جنيهان نحو الإنخفاض، مؤشرات سارة حملتها الساعات الأولى من صباح اليوم بشأن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد أن تجاوز في بنوك حكومية حاجز الـ 50 جنيها.

txt

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت

txt

بشرى لأصحابها.. البرلمان يوافق نهائيًا على ترخيص التوكتوك.. التفاصيل والشروط

سعر الدولار الآن

وكان الدولار سجل أعلى سعر نحو 50.58 جنيه، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية ليسجل صباح اليوم  48.73 للشراء.

ولعل ما تتخذه الحكومة من إجراءات وما تحمله المؤشرات المتوالية كانت سببًا مباشرًا في هبوط سعر الدولار وتمكين الجنيه من الصعود شيئًا فشيئًا بعد أن تهاوى في السوق الموازية قبل أسابع ليلامس حد 65 جنيها.

وتسبب إجراءات وخطوات عدة في بعث البشرى في نفوس المواطنين بشأن تراجع الأسعار مع انخفاض الجنيه ولعل أبرزها اليوم انخفاض سعر الدواجن من 105 جنيهًا إلى 93 جنيهًا للكيلو صباح اليوم، واللحوم إلى أقل من 400 جنيه.

الإفراج عن البضائع في الموانئ

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي بالحكومة إنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة.

وأشار مدبولي إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

عودة تحويلات المصريين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وأكد أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقاً لما أكده لي السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.

ضبط المتلاعبين بالسوق السوداء

وأشار مدبولي إلى الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 40 مليون جنيه.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 40 مليون جنيه.

تدفقات أوروبية بقيمة 8.08 مليار دولار

صحيفة فايننشال تايمز نشرت تقريرًا لها اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

وقالت الصحيفة إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.

الدولار الجنيه المصري السوق السوداء السوق الموازية الدكتور مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

الجامع الأزهر يؤدي العشاء والتراويح بحضور آلاف المصلين.. بث مباشر

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

ترشيحاتنا

بحلول الشهر المقبل.. صندوق النقد الدولي يعلن تعيين مدير جديد

مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حب حلمي بكر لابنته: كانت نقطة ضعفه

مصر تستحق الأفضل.. تعليمات نارية من حسام حسن للاعبي المنتخب

نريد الحقيقة.. أول تعليق من البابا تواضروس على استشهاد 3 رهبان في جنوب إفريقيا

بعد أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي مهدد بخسارة جائزتين

المكرّمات من انتصار السيسي لـ صدى البلد: نثني على الجهود المخلصة من أجل الوطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل سر إلهي الحلقة 3 .. الحكم على روجينا بـ7 سنوات سجن

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

المداح الحلقة 4.. حمادة هلال في مواجهة ابنه ويحاول فك طلاسم البردية

تحتمس الثالث.. أسس إمبراطورية في التاريخ وكتب عن الفضائيين| خبير أثري يوضح

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ