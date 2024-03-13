الأسعار ستتراجع| 4 مؤشرات عاجلة تقود الدولار للهبوط وتزف بشرى للمصريين

جنيهان نحو الإنخفاض، مؤشرات سارة حملتها الساعات الأولى من صباح اليوم بشأن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد أن تجاوز في بنوك حكومية حاجز الـ 50 جنيها.

سعر الدولار الآن

وكان الدولار سجل أعلى سعر نحو 50.58 جنيه، قبل أن يتراجع عدة مرات متتالية ليسجل صباح اليوم 48.73 للشراء.

ولعل ما تتخذه الحكومة من إجراءات وما تحمله المؤشرات المتوالية كانت سببًا مباشرًا في هبوط سعر الدولار وتمكين الجنيه من الصعود شيئًا فشيئًا بعد أن تهاوى في السوق الموازية قبل أسابع ليلامس حد 65 جنيها.

وتسبب إجراءات وخطوات عدة في بعث البشرى في نفوس المواطنين بشأن تراجع الأسعار مع انخفاض الجنيه ولعل أبرزها اليوم انخفاض سعر الدواجن من 105 جنيهًا إلى 93 جنيهًا للكيلو صباح اليوم، واللحوم إلى أقل من 400 جنيه.

الإفراج عن البضائع في الموانئ

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأسبوعي بالحكومة إنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة.

وأشار مدبولي إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

عودة تحويلات المصريين

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

وأكد أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقاً لما أكده لي السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.

ضبط المتلاعبين بالسوق السوداء

وأشار مدبولي إلى الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 40 مليون جنيه.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 40 مليون جنيه.

تدفقات أوروبية بقيمة 8.08 مليار دولار

صحيفة فايننشال تايمز نشرت تقريرًا لها اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

وقالت الصحيفة إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.