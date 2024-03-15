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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن الرداد: "محارب" مثال للمواطن البسيط

محارب
محارب

يؤكد حسن الرداد  أن  محارب مثال للمواطن البسيط الذي تقابله كل الناس في حياتها.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: “شاب مليء بمواصفات جيدة مثل الشهامة والجدعنة ابن البلد، أو كما نقول صاحب صاحبه تقابله يوميا في الشارع والحارة وسنرى ما سيفعله محارب تجاه الظروف القاسية التي تضرب حياته.

أذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل “محارب”، الذي يعرض حصريا علي مجموعة قنوات cbc، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “محارب” العديد من الأحداث، منها هروب محارب “حسن الرداد” من مستشفي السجن، بعد أن قام بضرب المحامي “أحمد زاهر”، الذي أهانه .

محارب الحلقة 4 .. هروب حسن الرداد من المستشفى

محارب يتصدر نسب المشاهدة بإحدى المنصات وعتبات البهجة الوصيف

وتدور أحداث محارب، في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.


شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

 

محارب  يواجه  داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب : 
 

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

الفنان حسن الرداد تامر عبد المنعم سلوي عثمان عمرو محمود ياسين

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