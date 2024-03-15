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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشغيل المطارات.. خبير إقتصادي: المستثمر الأجنبي يمكنه إدارة جهات داخل الدولة

المطار
المطار

أكد مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، هناك دول حول العالم قامت بطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يمكنه إدارة جهات داخل الدولة.

وقال مصطفى شفيع، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن البضائع الموجودة في الموانئ تمثل مشكلة لأن تلك البضائع عبارة عن مستلزمات إنتاج، بالضافة إلى مةاد تتامة الصنع ونقصان دخولها سيؤدي لحدوث نقص في المعروض بالسلع الإستراتيجية، وارتفاع الأسعار.


وتابع الخبير الإقتصادي، أنه لا بد من معالجة بعض المشاكل، من أجل أن يكون هناك اقتصاد قوي يتحمل الصدمات

 

المستثمر الاجنبي المطارات الدولة الموانئ البضائع

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