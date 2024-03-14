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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: صفقة رأس الحكمة قبلة الحياة للاقتصاد المصري

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، أننا نحتاج خلال الفترة القادمة إلى مورد دائم لتوفير الدولار، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في عدم حدوث أزمات مرة أخرى.

وقال مصطفى شفيع، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن صفقة رأس الحكمة كانت بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري، مؤكدا أنه سيكون هناك صفقات أخرى سواء مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
 

وتابع الخبير الإقتصادي، أن السياحة وقناة السويس بمفردهم لن يستطيعوا توفير السيولة الدولارية، خاصة انهم مرتبطين بالأحداث العالمية، والتي تؤثر في توفير الدولار.
 


 

الدولار شادى الزيات صفقة رأس الحكمة الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولى

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خبير: صفقة رأس الحكمة قبلة الحياة للاقتصاد المصري


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