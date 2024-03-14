هل العائد من صفقة رأس الحكمة قادر على حل أزمة الدولار؟..استاذ اقتصاد يجيب

أكد الدكتور أحمد السيد، أستاذ الإقتصاد، أن الدولة خلال الفترة السابقة كان هناك فجوة واضحة في سعر صرف الدولار، خاصة أنه كان هناك سعر غير رسمي للدولار، أثر على السوق.

وقال أحمد السيد، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن صفقة رأس الحكمة، والتي تقدر قيمتها نحو 35 مليار دولار، سيكون لها أهمية كبيرة في توفير السيولة الدولارية، على مدار الـ 4 سنوات القادمة.

وتابع أستاذ الإقتصاد، أن القطاع المصرفي سيتمكن من السيطرة على سعر الصرف، مؤكدا أنه سيوفر سيولة دولارية للمستثمرين، وسيساعد في القضاء على السوق الموازية.

