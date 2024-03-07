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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: تطبيق السعر المرن للجنيه "خنق" التجار والسوق الموازي.. فيديو

الدولار
الدولار

أكد عمرو صالح، أستاذ اقتصاد سياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، أن الجهاز المصرفي له دور كبير في إعادة التوازن للسوق، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزي هامة جدا للقضاء على وجود سعرين في السوق للدولار.

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وقال صالح، خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، إن توحيد سعر الصرف هو أول خطوة في حل مشاكلنا الاقتصادية، متابعا: "لو قدامنا مريض مينفعش نعالج جزء ونسيب جزء، لازم يكون فيه علاج شامل للمريض".

وأضاف، أن الجهاز المصرفي وضع خطة على عدد من المحاور في وقت واحد وفي توقيتات معينة وبدقة شديدة لدعم الاقتصاد المصري، منوها بأن ربط سعر الدولار طبقا للعرض والطلب أمر في غاية الأهمية، ولا تخوف منه، لأن العمل بهذه الطريقة احترافية لخنق السوق السوداء، وبالتالي يتم تحقيق توازن للتعامل في كل الاتجاهات.

وواصل: "الإجراءات التي تم اتخاذها أمس من قبل الجهاز المصرفي بشأن وضع سعر مرن للجنيه، هي خطوة تم اتخاذها من قبل فريق متعدد التخصصات وكان هناك غرفة عمليات تعاملت مع الموقف بجبهات متعددة للسيطرة على السوق".

البنك المركزي

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