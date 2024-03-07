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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البنك الزراعي: البيوت بتجري تطلع الدولار عشان تاخد شهادات.. فيديو

الدولار
الدولار

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه خلال اليوم الأول والثاني من قرارات البنك المركزي، كان هناك إقبال كبير وممتاز من العملاء لإيداع الدولار، وظهر ذلك جليًا من قبل الأفراد.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، :"دولار السوق الموازي أقل من البنك ومن اشترى دولار بـ 70 جنيه يدفع الآن ثمن مضاربته، والمحصلة النهائية اليوم أن هناك حصيلة دولارية ".

 

وواصل:"إحنا اللي بنتصل بالعملاء في ظل توافر حصيلة دولارية أتوقع مزيد من الانخفاض بأسعار السلع خلال الأسبوع المقبل.. البيوت بتجري تطلع الدولار عشان تاخد شهادات البنوك".

وتابع قائلًا: "النهارده قافلين البنك بأوفر في الدولارات.. ولا يوجد أي سلع محتاجه تخرج ولم تخرج.. ومفيش واحد محتاج تدبير دولار واقف في الصف".

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