سبب العامية .. بيتر ميمي يرد على كل تساؤلات الجمهور حول "الحشاشين"

رد المخرج بيتر ميمي لأول مرة على كل تساؤلات الجمهور حول مسلسل الحشاشين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب:"طيب كل سنة و انتم طيبين .. مع انى مكنتش حابب اتكلم علشان دول كلهم ٤ حلقات!

واضاف:"مبدأيا المسلسل من وحي التاريخ و ده مكتوب نصا فى التترات يعنى مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية .. هو المخرج العالمي تارنتينو لما قتل هتلر فى السينما كان حقيقة؟ او نابليون فى فيلم ريدلى سكوت الاخير هل ده نابليون اللى فى كتب التاريخ؟ ديه دراما تاريخية .. حاولنا نعمل خيال لفترة من الفترات لكن فى شكل درامي.. لكن رجعنا فى الديكور و الملابس لمراجع كتيرة و نادرة علشان نعمل عالم مشوفنهوش قبل كده و ميكنش شبه افلام او مسلسلات عالمية.

وتابع:"هل ده حسن الصباح؟ مفيش كتاب اتفق على حسن الصباح لان المغول حرقوا القلعة و كتبه و افكاره و الموجود اجتهاد… ماركو بولو او فلادمير بارتول او برنارد لويس او فرهاد دفترى… و كتير جدا، حسن الصباح كان بيعمل معجزات؟ لا طبعا!!! و ده تباعاً مع الحلقات هيتفهم

وأكد الحشاشين مسلسل تاريخي بالعامية المصرية.. الاحداث بين اتراك و فرس .. لما عملوه الاتراك اتكلموا تركي و لما عملوه الامريكان بيتكلموا انجليزى .. احنا عاملينه فى مصر و الترجمة موجودة فى كل بلد.. المسلسل بيتعرض فى روسيا و امريكا و اكتر من بلد كل بلد بلغتها..هم الڤيكنجز كانوا بيتكلموا انجليزى؟ ولا ويليام والاس كان بيتكلم اللكنة الامريكية

وأشار:" ليه حسن الصباح؟ حسن الصباح شخصية فذة و غريبة و مستفذة انك تعرف عنها .. مش لازم يكون رمز للخير علشان يتعمله مسلسل.. هتلر و راسبوتين كانوا فى منتهى الشر لكنهم شخصيات فذة غيرت العالم .. او على مستوانا المصرى خط الصعيد او سفاح اسكندرية.



وتابع:" ام الخليفة رصد كانت نوبية الاصل- اسكندرية مدينة فى مصر .. لان فى مدن كتير باسم اسكندرية حوالين العالم .. لزم التوضيح للترجمة لان فيه غير مصريين بيتفرجوا على المسلسل

- مجاعة القاهرة الفاطمية مثبوتة تاريخيا لكن تعددت اشكالها حسب المصادر و هى على فكرة كانت قبل وصول حسن بفترة مش بعيدة بس ديه دراما (من وحي التاريخ).

واستطرد:" ماتسمى بمعجزات حسن الصباح مقصود تتصور بالشكل ده و ده هيبان تباعا و خصوصا مشهد الراوي حلقة ٨ - عم ملك شاه اتقتل بوتر القوس لان ده كان عرف و تقليد.

واختتم:"مين الست اللى بتظهر لحسن الصباح؟ ده فى حلقة ٣٠ بقى لو ربنا ادانا عمر، كل سنة و انتم طيبين و سعيد ان المسلسل خلاكم تقروا و تسألوا .. و شوية شوية هتفهموا المسلسل .. صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد .. و تبقى بداية و مع الوقت يتعمل افضل و اكبر و احسن من اللى احنا عاملينه .. و مع الوقت ننافس.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية