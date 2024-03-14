مصممة أزياء مسلسل الحشاشين تكشف كواليس تصميم الملابس والتحديات

كشفت كريستينا أمير مصممة أزياء مسلسل الحشاشين تفاصيل تصميمها أزياء المسلسل.

وقالت كريستينا امير خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة “الاولى” المسلسل تدور احداثه فى عصور وأماكن مختلفة.

وتابعت مصممة الأزياء قائلة:" استعنت بكتب تاريخية خاصة بالازياء واستعنت ايضا ببعض القطع الموجودة في المتاحف لاخذ التصاميم منها".

كريم عبد العزيز

واكدت كريستينا امير أنھا واجھت تحديات كبيرة للغاية أھمھا أن بدأت تصميم أزياء المسلسل بالتوازى مع بدء التصوير.

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عيد ويذاع على قناة دى أم سى.