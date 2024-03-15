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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انخفاض فاتورة الاستيراد بداية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندى عضو مجلس النواب، إن الاعتماد على المنتج المحلى بداية النهوض بالصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها على التنافسية مع المنتجات الأخرى، خاصة في ظل جهود الدولة المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة، والبداية تكون بوجود منتج قوى قادر على المنافسة بقوة ذو مواصفات جيدة وأسعار تنافسية.

 


وأشاد عمرو هندى بخفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تراجع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم إلى 83.2 مليار دولار في عام 2023 بعدما سجلت 96.2 مليار دولار في عام 2022، وهذا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية والقائمين على التصنيع المحلي في المستقبل.

 


وأكد النائب، أن التصنيع المحلى عليه دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنتجات المحلية، وهناك عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، بداية من آليات التعامل مع المستثمرين في محاولة الغرض منها إزالة كافة العقبات، ودعم وتشجيع المستثمرين بمختلف الطرق والآليات الممكنة، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلى في التعاقدات الحكومية، وغيرها من الخطوات التي تستهدف بشكل مباشر دعم القائمين على الصناعة المحلية.

 

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون المنتج المصرى ذو مواصفات عالية الجودة ليستطيع المنافسة في الأسواق المحلية في البداية، ومن ثم فتح آفاق للأسواق الخارجية، قائلا:" لن تستطيع منافسة المنتجات المستوردة بدون مواصفات عالية الجودة، ومن ثم نصيحتى للقائمين على الصناعة المحلية تقديم جودة عالية وأسعار في المتناول حتى تغزو المنتجات المصرية الأسواق المحلية والعالمية في نفس الوقت.

عمرو هندي مجلس النواب المنتج المحلي

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