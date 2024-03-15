وزيرة الهجرة تروي ذكرياتها في إيرلندا.. رفع الأذان بالصوت المصري لأول مرة

روت سها جندي، وزيرة الهجرة، ذكراياتها في إيرلندا، قائلة:" كنت حريصة خلال تواجدي كـ سفيرة مصر في إيرلندا على دعوة الجالية للإفطار في شهر رمضان".

وأضافت "سها جندي" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، شهر رمضان بالنسبة لمصر يتمثل في لمة العائلة، ولذلك كنت حريصة للغاية على دعوة الجالية وتجميعهم على الإفطار، لكي يشعروا بتلك الأجواء.

واسترسلت: "تعاونت مع دار الإفتاء المصرية، لإرسال أحد الأئمة، ليقضي معنا شهر رمضان.. الإمام كان يقيم صلاة المغرب داخل البيت المصري.

وأكملت: لأول مرة يتم رفع الأذان بالصوت المصري في إيرلندا، وكانت لافتة وشعور رائع.



