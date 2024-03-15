تفاصيل حفلات وائل الفشني فى رمضان

يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء سلسلة من الحفلات يبدأ مساء اليوم بحفلتين دفعة واحدة.



وبدأ وائل الفشني فى الترويج لحفلاته التى يحيها خلال الموسم الرمضاني بطرح البوسترات الدعائية لها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



ومن المفترض أن يحيى وائل مساء اليوم حفلتين داخل إحدى الخيم الرمضانية، ويستكمل حفلاته يوم 21 مارس بحفل ضخم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.









أحدث أغاني وائل الفشني



وطرحت الشركة المنتجة الفيديو كليب الخاص بالأوبريت الغنائي "فين السلام" وهو الأوبريت الذي يجمع لأول مرة بين المطربين وائل الفشني، وعلي الألفي، ونهى حافظ، وهدير الشريف.

وبمشاركة فريق ضخم من كورال الأطفال، والأوبريت من كلمات دكتور "وائل العبيدي" وألحان وتوزيع وقيادة أوركسترا الموسيقار "خالد عويضة" ومن إخراج "إيناس الخشاب" .



الأوبريت يدور بشكل أساسي حول المأساة التي يواجهها الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، وتقول كلماته:

(الإنسانية في البيوت اتدمرت.. أحلام شباب من عمرهم فجأة اتمحت

حرقوا الشوارع والطفولة اتشردت.. أطفال ملائكة في مهدهم صوتهم سكت).