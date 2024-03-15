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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة لتحويل معهد ناصر لمؤسسة صحية مستقلة ذات طابع خاص

أشرف أمين عضو لجنة
أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشأن تحول مستشفى معهد ناصر إلى مؤسسة صحية ذات طابع خاص وتكون مستقلة ولها موازنة خاصة ولوائح خاصة ومجلس أمناء لإدارتها على الا تكون تابعة لوزارة الصحة والسكان ويتم نقل تبعيتها إلى رئيس مجلس الوزراء.


وطالب " أمين " فى اقتراحه بإطلاق اسم مدينة ناصر الصحية على معهد ناصر بعد أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل هذا المعهد إلى مدينة طبية كبيرة مؤكداً أن معهد ناصر أصبح واحداً من أهم المؤسسات الصحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.

 


ووجه النائب أشرف أمين التحية إلى الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر وجميع قيادات المعهد وكبار اساتذة كليات الطب والاستشاريين الذين يعملون داخل هذه المؤسسة العريقة موجهاً تحية قلبية للعيادات الخارجية بقيادة الدكتور محمود صابر مدير العيادات الخارجية على الجهود الكبيرة التى يقوم بها كبار الاساتذة والاستشاريين داخل هذه العيادات مشيداً بالاداء رفيع المستوى للأطباء الشباب من الجنسين والصيادلة وأطباء الاشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى ولأطقم التمريض والمهندسين والفنيين والعاملين والمسئولين على الأمن بالمعهد مؤكداً أن الجميع يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لخدمة المواطنين من المرضى الذين يتوافدون لمعهد ناصر من السلوم وحتى أسوان.


وقال النائب أشرف أمين : إن جميع القيادات والأطباء وأطقم التمريض وكل من يعملون داخل هذا الصرح الطبي الوطنى يجب معاملتهم مالياً معاملة خاصة لأنهم يعملون بكل دقة ومهنية احترافية كالساعة السويسرية مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية مضاعفة الموازنة المالية المخصصة لمعهد ناصر لمضاعفة الأجور والمرتبات والمزايا التي يحصل عليها كل من يعملون داخل هذه المؤسسة العريقة

مجلس الوزراء مجلس النواب معهد ناصر مستشفى معهد ناصر

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