عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وأكد أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم ، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر ، وأن الدول العظيمة هي التي تعنى بتاريخها وتاريخ أبطالها ، فخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة بهذه الذكرى العظيمة المشرفة في تاريخنا الوطني.

سائلًا الله العلي العظيم أن يتغمد شهداء العاشر من رمضان وشهداء الوطن أجمعين بواسع رحمته ، وأن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، إلى يوم الدين.

الحد الأدنى 35 جنيها.. الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان

الجمعة الأولى من رمضان.. أحمد عمر هاشم يوضح 5 طاعات لاغتنام شهر الرضوان

أيسر السبل إلى الجنة

ما أيسر السبل إلى الجنة؟، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث قال إن سلامة الصدر أحد أهم أسباب رضا الإنسان عن نفسه ورضا الله (عز وجل) عنه , وأحد أهم وأيسر السبل إلى الجنة.

واستدل في حديث حول أيسر السبل إلى الجنة، أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قال لأصحابه يومًا : "يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " , فدخل رجل فتبعه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) ليقف على ما أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة , فنزل عليه ضيفًا ليرقب أعماله ومدى اجتهاده في عبادته, فما وجد مزيد صلاة أو صيام أو صدقة, فحدث ابن عمر (رضي الله عنهما) مضيفه عن سر نزوله عنده وأخبره بما كان في شأنه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسر نزوله عليه , فقال يا ابن عمر: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا ، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ " (مسند أحمد).

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هناك أمورًا قد تعين على تحقيق سلامة الصدر , فعدل الأب بين أبنائه يورثهم سلامة الصدر بعضهم تجاه بعض , وعدل المعلم تجاه طلابه يورثهم سلامة الصدر بعضهم تجاه بعض , وعدل المسئول بين مرءوسيه وصاحب العمل تجاه عماله يورثهم سلامة الصدر , والإحسان يورث سلامة الصدر, وقد قالوا : أحسن إلى من شئت تكن أميره , واستغن عمن شئت تكن نظيره, واحتج إلى من شئت تكن أسيره.

العاشر من رمضان انتصارات العاشر من رمضان وزير الاوقاف أيسر السبل إلى الجنة السادس من اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

أنقذ خطيبته من 4 ذئاب بشرية..حكاية بيبو شهيد الرجولة في أبو النمرس|صور

موضوعات متعلقة

الحد الأدنى 35 جنيها.. الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان

الجمعة الأولى من رمضان.. أحمد عمر هاشم يوضح 5 طاعات لاغتنام شهر الرضوان

الجمعة الأولى من شهر رمضان.. أحمد عمر هاشم يوجه رسالة لـ الفلسطينيين

بث مباشر.. شعائر صلاة أول جمعة في رمضان من الجامع الأزهر الشريف

حدث في 5 رمضان.. زواج النبي من أم المؤمنين زينب بنت خزيمة وغزوة الأحزاب

بث مباشر.. شعائر الجمعة الأولى من شهر رمضان بالحرمين المكي والمدني

أعمل ليلًا في رمضان فهل يجوز قضاء التراويح نهارًا؟.. اعرف الحكم |فيديو

دعاء اليوم الخامس من رمضان لقضاء الحاجة.. أدركه بـ 30 دعوة مستجابة

ترشيحاتنا

أول جمعة في رمضان.. هاشم: الجندي المصري رفض الإفطار في حرب أكتوبر

أول جمعة في رمضان.. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة

أحمد صبري ينعى والدة أحمد ويوسف أيوب

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

بشرى للمصريين.. السيسي يعلن عن مفاجأة بشأن السلع .. تفاصيل

انهيار وإغماء أهل وأقارب حبيبة الشماع خلال إنزال جثمانها في القبر ..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

نسرين طافش تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية| شاهد

المتابعون وصفوها بالخائنة.. جدل بسبب دعم ملكة جمال العراق للاحتلال الإسرائيلي

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ