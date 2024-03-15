للمرة الثانية.. تأجيل عمومية الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الجمعة « ١٥ مارس ٢٠٢٤م » تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة» لعدم اكتمال النصاب القانوني .



ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للمرة الثالثة إلى « ٢٩ مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (٢٥٪) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «٣٥» من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠م بإنشاء نقابة الصحفيين.



وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «٩٨٦٦» صحفي لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱م ، والسنة المنتهية في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱م، وتقرير مجلس النقابة عن عام ٢٠٢٣م، وفق المادة (٣٤) من قانون النقابة.