جلسة حاسمة اليوم بين حسين لبيب وجوزيه جوميز

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة أمام الجونة بثلاثةأهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري.

وتابع: «في هذه الجلسة ستتم مناقشة إضافة عنصر جديد مصري للجهاز الفني، الأسماء المرشحة أمير عزمي مجاهد، محمود فتح الله،حسين ياسر المحمدي، لن تتم إضافة أي عنصر إلا بعد موافقة المدير الفني».



وأكمل: «ستتم أيضًا مناقشة مركز عبدالله السعيد، خاصة أن اللاعب طلب العودة للعب في مركز رقم 10».



وأتم: «ستتم في الجلسة مطالبة المدير الفني بتثبيت التشكيل بالإضافة إلى منح الفرصة للصفقات الجديدة للحكم على مستواهم الفني».