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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الرتمي: المتحدة تستعيد دور الفن فى إعادة بناء الهوية عبر دراما رمضان

عصام الرتمي، مساعد
عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد بالتنوع الكبير الذي يشهده موسم دراما رمضان 2024، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت على تقديم وجبة درامية دسمة خلال هذا الموسم، فنجد أعمالا كوميدية وتاريخية وأخرى اجتماعية واستطاعت ان تجذب المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى. 


وأضاف الرتمي – في تصريح اليوم - أن المتحدة راعت خلال أعمالها الدرامية هذا الموسم مناقشة عدد كبير من القضايا الاجتماعية الهامة بطريقة سلسلة وبمعالجة تتناسب مع كافة أطياف المجتمع، مشيرًا أنها أيضا لعبت دورا هاما في الاهتمام بوعي الجمهور، في ظل التحديات الكبير  التي تواجه المجتمع .


ولفت إلى أن اهتمام المتحدة بالطفل وإنتاج أعمال كرتون خاصة بالأطفال ساعدت على ربط الأطفال بالمجتمع وعاداته وتقاليده وثقافته، فضلا عن أنه يحسب للمتحدة استخدام لغة الإشارة في ترجمة الأعمال الدرامية لذوي الهمم، وضرورة دمجهم في المجتمع.


وأكد الرتمي على دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة موضحا أن الشركة المتحدة من خلال ما تقدمه من مسلسلات درامية متنوعه، تستعيد دور الفن فى إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لضرب التماسك المجتمعي بإثارة الفتن أو الشائعات والحد من محاولات التضلي

عصام الرتمي قطاع شمال الصعيد دراما رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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