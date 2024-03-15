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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة: استقبال رسمي لبعثة السباحة بعد انتهاء منافستها بدورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

**أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده لقطاع البطولة الدكتور عبد الأول محمد ؛ لاستقبال بعثة المنتخب الوطني للسباحة بعد انتهاء منافسته بدورة الألعاب الأفريقية ال ١٢ المقامة بغانا ٢٠٢٤ وتحقيقه ٣٥ ميدالية متنوعة ( ١٦ ذهب - ١٥ فضة - ٤ برونز ).


ونقل مساعد الوزير تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لأبطال السباحة علي النتيجة والأداء المتميز خلال منافسات الدورة الأفريقية والأرقام التي تم تحقيقها في مختلف المسابقات.


وأكد الوزير في رسالته للاعبين علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، مبيناً أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

وزير الشباب والرياضة المنتخب الوطني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي

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