وزير خارجية لبنان : المبادرة الفرنسية مهمة لحماية الحدود الجنوبية

اعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب تسليمه رسالة الدولة - بشأن المبادرة الفرنسية لوقف الاعتداء علي جنوب لبنان - الي سفير باريس لدي بيروت ؛ معربا عن تمنياته أن تؤتي المبادرة الفرنسية ثمارها.

جاء ذلك في أعقاب إستقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة

حيث تم عرض للأوضاع العامة والإتصالات السياسية والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان لاسيما القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وقطاع غزة .

وقال الوزير اللبناني " مهم لنا أن نتوصل الى نوع من الاتفاق الذي يعطي الحدود الجنوبية الاستقرار الكامل والدائم.

وختم تصريحاته قائلا : تحدثت مع الرئيس بري عن الدور الفرنسي وأهميته وضرورة أن تبقى فرنسا موجودة، واليوم لديها مبادرة فيها الكثير من النقاط الجيدة والمقبولة وهناك نقاط تحتاج الى المزيد من البحث فيها".