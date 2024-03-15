مدرب بوروسيا دورتموند: أتلتيكو مدريد وحش صغير

وصف مدرب بوروسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش، أتلتيكو مدريد، بأنه وحش صغير في مباريات خروج المغلوب.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند، في صدام مع أتلتيكو مدريد.

وقال مدرب الفريق الألماني: "نحن سعداء، أتلتيكو مدريد خصم مثير للاهتمام".

وتابع: "في مباريات خروج المغلوب، أتلتيكو وحش صغير، نأمل أن نتمكن من قضاء ليلة ساحرة في مباراة الإياب مثلما فعلنا ضد آيندهوفن في ثمن النهائي".

وأوضح المدير الإداري، هانز يواكيم فاتسكه، أنه يشعر بالسعادة بسبب تمكنه من لعب مباراة الإياب على أرضه، محذرا من قوة الأتلتي.

وأضاف: "أردنا لعب مباراة الذهاب خارج الأرض.. ستكون مباراتان صعبتان، ولا مجال للخداع، كما أن الفرص متساوية بين الطرفين".