عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بوروسيا دورتموند: أتلتيكو مدريد وحش صغير

مدرب بوروسيا دورتموند
مدرب بوروسيا دورتموند إيدين تيرزيتش

وصف مدرب بوروسيا دورتموند، إيدين تيرزيتش، أتلتيكو مدريد، بأنه وحش صغير في مباريات خروج المغلوب.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بوروسيا دورتموند، في صدام مع أتلتيكو مدريد.

وقال مدرب الفريق الألماني: "نحن سعداء، أتلتيكو مدريد خصم مثير للاهتمام".

وتابع: "في مباريات خروج المغلوب، أتلتيكو وحش صغير، نأمل أن نتمكن من قضاء ليلة ساحرة في مباراة الإياب مثلما فعلنا ضد آيندهوفن في ثمن النهائي".

وأوضح المدير الإداري، هانز يواكيم فاتسكه، أنه يشعر بالسعادة بسبب تمكنه من لعب مباراة الإياب على أرضه، محذرا من قوة الأتلتي.

وأضاف: "أردنا لعب مباراة الذهاب خارج الأرض.. ستكون مباراتان صعبتان، ولا مجال للخداع، كما أن الفرص متساوية بين الطرفين".

بوروسيا دورتموند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

موضوعات متعلقة

المدير الرياضي لـ مانشستر سيتي: واثقون من الفوز على ريال مدريد

"كاس" تطالب الإسماعيلي بسداد 64 ألف دولار رسوم الاستئناف على حُكم فراس شواط

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول تحت قيادة التوأم

بعد مباراة ماراثونية| أتلتيكو مدريد يطيح بانتر ميلان من أبطال أوروبا ويتأهل لربع النهائي

عقب خسارة البنك| الأهلي يواصل تدريباته بالتتش

بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على أيندهوفن

المتحدة تنجح في تنظيم الدورة الودية لمنتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس

اتحاد الطائرة يقرر إيقاف لاعبة الأهلي وإحالتها للتحقيق.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

لماذا سميت سورة الأعراف هكذا .. ومن هم المذكورون بها

لماذا صيام رمضان فرض؟ خطيب المسجد النبوي: سر بين العبد وربه

رونالدو على رأس قائمة البرتغال في التوقف الدولي لمبارتي سلوفينيا

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

أعرف الزيادة كام| موعد صرف مرتبات مارس…ومفاجأة بشأن شهري أبريل ومايو

خطيب المسجد النبوي: الصوم تربية على حسن التعامل بين الخلائق بجميل الأقوال والأعمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ