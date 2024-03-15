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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لماذا سميت سورة الأعراف هكذا .. ومن هم المذكورون بها

عمر هاشم
عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن  الأعراف هم الجماعة الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم يوم القيامة.

 

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وأضاف هاشم، خلال تقديمه برنامج "اقرأ"، والمذاع على قناة صدى البلد، الأعراف المذكورة في سورة الأعراف، موضحًا أن  هذه الجماعة يوم القيامة تترقب حكم الله فيهم، وذلك بعد أن تساوت حسناتهم وسيئاتهم معا، حيث إن هذه الجماعة ستقف على الأعراف ينتظرون حكم الله في شأنهم، لذا سميت السورة بالأعراف.

وأوضح عمر هاشم، أن سورة الأعراف تحدثت عن رحمة الله عز وجل، كما أن رحمة الله 100 جزء، وجعل منها 99 جزء يوم القيامة لكي يرحم الله عز وجل عباده، وجعل جزء واحد فقط في الدنيا.

 

احمد عمر هاشم الأعراف سورة الأعراف يوم القيامة

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