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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. رفع 870 طن قمامة ومخلفات بالمنطقة المركزية وزراعة 100 شجرة مثمرة

حملات نظافة
حملات نظافة

 قال  الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، إن أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها مستمرة.

جاء ذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ومركز طلخا ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن منيه النصر و السنبلاوين و اجا وجمصه بلقاس، هذا وقد  واوضح"مختار"انه تم رفع 560 طن قمامه و 120طن اتربه و190 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية وتم زراعة 100 شجرة مثمرة وشجر زينة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم. 

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات المحلية تحسين الصورة البصرية زراعة 100 شجرة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مدينة المنصورة وضواحيها

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