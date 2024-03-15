الدقهلية.. رفع 870 طن قمامة ومخلفات بالمنطقة المركزية وزراعة 100 شجرة مثمرة

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، إن أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها مستمرة.

جاء ذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ومركز طلخا ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن منيه النصر و السنبلاوين و اجا وجمصه بلقاس، هذا وقد واوضح"مختار"انه تم رفع 560 طن قمامه و 120طن اتربه و190 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية وتم زراعة 100 شجرة مثمرة وشجر زينة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

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