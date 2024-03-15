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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مجد القاسم وسلمي عادل يشعلان إحدى السهرات الرمضانية

صدى البلد

أحيا المطربان مجد القاسم وسلمى عادل واحدة من أقوى السهرات الرمضانية بأحد الفنادق الكبري فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، بحضور جماهيرى كامل العدد بأجواء يحيطها البهجة والفرحة.

قدم المطرب مجد القاسم باقة رائعة من أجمل أغانيه التى تألق بها خلال مشواره الفنى المتضمنة أغانيه القديمه والحديثه، حيث استمر فى تقديم وصلة غناء لأكثر من ساعة لأشهر أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور كـ لعبتك، رفقاً مولاتى، قسوة قلبك وآخرين، فنال إستحسان الجمهور معه وسط أجواء وصيحات وتفاعل بترديد كلمات الأغانى على ألسنتهم وشفاهم فى جو ملئ بالسعادة والسرور.

كما قدمت المطربة سلمى عادل باقه من أحدث أغانيها المتنوعة المحببه لدى الجمهور أبرزهم: أغنية “أشبع بيها”، “ وأنا مخنوقة”، و“بكراش عليك" و “مين صافيلي” وآخرين.

 

أعمال مجد القاسم 

يذكر أن المطرب مجد القاسم طرح منصرما مع بداية حلول الشهر رمضان المبارك ذاته كليب حمل إسم "رمضان شهر البركة والغفران" وهو من كلمات المستشار بهاء المري وألحان وتوزيع أحمد بدوي وإخراج سحر متولي.

يذكر أن آخر أغاني المطربة الشابه سلمى عادل تتر فيلم "الملكة" للنجمة هالة صدقي وآخرين الذى عرض منقضياً بدور العرض السينمائى.

حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
حفل مجد القاسم وسلمى عادل
مجد القاسم سلمى عادل المطرب مجد القاسم رمضان أعمال مجد القاسم

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