بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 إلكترونيًا

مارس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، حقه الانتخابي من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024 عبر التصويت الإلكتروني. ولدى إدلائه بصوته من مكتبه في نوفو أوجاريفو بالقرب من موسكو، استخدم بوتين هذه الطريقة، التي استخدمها في مناسبات متعددة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خلال الانتخابات التشريعية في البلاد.

وتطرق بوتين، خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إلى الضربات الأخيرة على الأراضي الروسية، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال لن تمر دون عقاب. وأشار إلى أن هذه الضربات قد تكون بمثابة إلهاء عن الصراع الدائر في أوكرانيا وشدد على مرونة القوات المسلحة الروسية في الحفاظ على السيطرة على الوضع.

تمثل الانتخابات الرئاسية هذا العام المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ التصويت عبر الإنترنت في روسيا، وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد. وافتتحت مراكز الاقتراع يوم الخميس في كامتشاتكا وتشوكوتكا، فيما بدأت مراكز التصويت في منطقة كالينينغراد عملياتها صباح الجمعة.

وتظهر المؤشرات الأولية مشاركة كبيرة للناخبين، حيث أدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم قبل الموعد المحدد. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن التصويت سيستمر حتى 17 مارس المقبل، حيث يتنافس أربعة مرشحين على منصب الرئاسة، وهم الرئيس فلاديمير بوتين، المرشح المستقل، بالإضافة إلى مرشحين من الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، والحزب الشيوعي الروسي، والحزب الجديد. حزب الشعب.

وفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغ معدل إقبال الناخبين حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو في اليوم الأول من التصويت 25.03%، مما يعكس مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية خلال لحظة محورية في السياسة الروسية.