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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيف زاهر: الأهلي اتظلم .. ولم يتفاوض مع أبو جبل بمعسكر المنتخب

سيف زاهر
سيف زاهر

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أنه كان جزءا من موضوع انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي والذي لم يكتمل لأسباب ما، موضحًا أنه عرف الأمر لأنه رئيس مؤسسة كبيرة وكان الأهلي سيتعاقد مع حارس من ناديه.

وأضاف "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "الأهلي اتظلم ولم يتفاوض مع محمد أبو جبل في معسكر المنتخب المصري"، موضحًا أنه كان هناك تفاوض من قبل الأهلي مع البنك الدولي وشقيق أبو جبل كان هو الذي يقود المفاوضات من مصر.

وأشار إلى أن الأمور لم تكتمل لأسباب ما تخص النادي الأهلي، معقبًا على إعلان الكابتن أحمد شوبير تفاصيل الانتقال قبل بداية مباراة مصيرية لمنتخب مصر، قائلًا: “مكونتش هعلن قبل نهاية المباراة.. عندي وجهة نظر وهتستنى بعد الماتش، عشان مأثرش على اللاعب”.

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