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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: توفير السلع بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة والسكر بـ27 جنيها

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة معارض " أهلاً رمضان " بمراكز المحافظة فى تلبية المطالب الجماهيرية من السلع المختلفة بأسعار مناسبة تزامناً مع شهر رمضان المعظم لتحقيق التوازن المطلوب

وأوضح المحافظ بأنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على مصيلحى يتم ضخ الكميات المتنوعة من مختلف السلع ، فضلاً عن زيادة حصة المحافظة من السكر إلى 20 طن يوميا-

 

معارض

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة إرتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 
 

وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتوزيع 75 طن من السكر لعدد 17 وحدة محلية حسب عدد القرى والنجوع ، وتم تسليم الحصص بإشراف من الوحدة المحلية ، وبالتنسيق مع الجمعيات والمتطوعين ، مع توزيع 2 كيلو سكر على كل بطاقة عائلية بمبلغ 27 جنيه للكيلو ، وضخ 4 طن بعدد 2 شادر بالمدينة يومياً. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتوزيع 2000 كيلو سكر حر بسعر 27 جنية للمواطنين من خلال منافذ جمعيتى وتجار التموين على بطاقات التموين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية .

 

 

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