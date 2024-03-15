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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

السفير حمدى لوزا
السفير حمدى لوزا

قالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، سيترأس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي -المجلس التنفيذي- المنعقدة في 15 مارس الجاري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن الاجتماع الوزاري ينظر في الآليات والقواعد المنظمة لانتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في فبراير 2025.

وأشارت إلى أن الانتخابات تشمل مناصب رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، وذلك على النحو الذي يضمن عدالة توزيع المناصب وتمثيل الأقاليم الأفريقية الخمس في قيادات المفوضية.

وزارة الخارجية الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي مصر السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية

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