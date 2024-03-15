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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيف زاهر: مدحت شلبي حقق نجاحات في السعودية

سيف زاهر
سيف زاهر

وجه الإعلامي الرياضي سيف زاهر، رسالة إلى مدحت شلبي المعلق الرياضي، قائلًا "فين أيامك يا كابتن مدحت".

وأوضح سيف زاهر، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عمل مع الكابتن مدحت شلبي لأكثر من 5 سنوات وهو من أكثر الشخصيات الذي كان يحب التعامل معه، مشددًا على أنه يسير خلال الفترة الحالية بخطواط نجاح كبيرة جدًا، ويتواجد حاليًا بالدوري السعودي ومحقق نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أنهما عاشا معًا لحظات مميزة وسعيدة خلال العمل والتعليق والتحليل على الدورس المصري قبل انتقال الكابتن مدحت شلبي للدوري السعودي بداية الموسم، مضيفًا: "أنا كنت بحلل ماتش لريال مدريد والكابتن مدحت كان بيعلق ودي كانت المباراة الأهم ليا".

سيف زاهر مدحت شلبي السعودية حبر سري توك شو

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