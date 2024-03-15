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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيف زاهر : ميدو مؤهل لقيادة منتخب مصر 100% في أي وقت

سيف زاهر
سيف زاهر

تحدث الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن قدرات أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لقيادة المنتخب المصري في أي فترة مقبلة.

موضحًا أن ميدو مؤهل لقيادة منتخب مصر 100%.

وشدد "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه قادر على قيادة المنتخب المصري في الوقت الذي يسمح له به، موضحًا أن ميدو سيكون كادر جيد لمنتخب مصر.

وأشار سيف زاهر، إلى أنه بعد انتهاء فترة قيادة الكابتن حسام حسن لتدريب منتخب مصر وحال الاستقرار على مدرب محلي سيكون داعم للكابتن ميدو في تدريب المنتخب، موضحًا أن ميدو كادر جيد وسيضيف كثيرًا لمنتخب مصر.

ونوه بأنه سعيد من قيادة حسام حسن لتدريب منتخب مصر، موضحًا أن في حالة وجود ترشح ميدو وحسام حسن ايضًا كان سيختار حسام حسن لقيادة المنتخب خلال الفترة الحالية.

سيف زاهر ميدو مصر

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