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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في أول جمعة من رمضان.. الجامع الأزهر كامل العدد في صلاة التراويح

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

وفد آلاف المصلين اليوم في الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم إلى رحاب الجامع الأزهر في الليلة السادسة من ليالي شهر رمضان ‏المبارك، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد ملؤوا ساحات الجامع، وجاءوا من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم وقارات العالم، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

في أول جمعة من رمضان.. الجامع الأزهر كامل العدد في صلاة التراويح

وتقدَّم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة النساء برواية ‏حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي النساء والمائدة برواية خلف عن حمزة الكوفي، ورواية ابن ذكون عن ابن عامر الشامي، ورواية شعبة عن عاصم الكوفي.

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ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر الدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والدكتور محمود محمد عزازي، المدرس المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ أحمد أنور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، ويؤم المصلين في صلاة فجر السبت الشيخ أحمد أنور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

صلاة التراويح
صلاة التراويح
صلاة التراويح
صلاة التراويح
صلاة التراويح
صلاة التراويح
صلاة التراويح
صلاة التراويح
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