سيف زاهر لمحمد بركات: كيف دخلت اتحاد الكرة؟

وجه الإعلامي الرياضي سيف زاهر، رسالة للكابتن محمد بركات لاعب الأهلي السابق، "ازاي دخلت اتحاد الكرة"، موضحًا أنه إداريًا هو شخص جيد، ولكنه تفاجأ بوجوده في هذا المجال.

ونوه سيف زاهر، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه لم يتفاجئ بأن يعمل الكابتن محمد بركات في مجال الإعلام أو التليفزيون أو في مجال تحليل المباريات، موضحًا أن الدخول والعمل بالجزء الإداري في اتحاد الكرة كانت خطوة مختلفة، وصفها بأنها "غريبة" بالنسبة له.

وأوضح سيف زاهر، أن الكابتن محمد بركات حقق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة خلال فترة عمله إداريًا في اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر في أداء المنتخب المصري الأوليمبي.