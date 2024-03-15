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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد فايز فرحات: مصر تلعب الدور الأكبر في مسار المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة.. فيديو

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، عن الأوضاع في قطاع غزة.

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وقال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك أكثر من مسار يتم العمل عليه داخل قطاع غزة، منها مسار المفوضات للوصول إلى هدنة، ومازالت المفاوضات قائمة رغم كل الصعوبات التي تواجهها".

أضاف:" حركة حماس قدمت ردا وصل إلى الجانب الإسرائيلي لكن مازالت الردود الإسرائيلية تتسم بدرجة من التعنت لكن رغم ذلك لم تنهار المفاوضات".

وأشار  الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية،: "مازالت هناك جهود دبلوماسية ضخمة تبذل من جانب مصر بالتعاون مع قطر وأمريكيا للوصول إلى هدنة".

أوضح الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية،: "مصر تلعب الدور الأكبر في مسار المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة".

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