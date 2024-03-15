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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأمريكي: المنطقة تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المنطقة تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

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وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، "نعمل بشكل مكثف يوميًا مع الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة".

 

وأضاف "بلينكن"، أن الولايات المتحدة تريد رؤية خطة واضحة وقابلة للتطبيق في رفح الفلسطينية وهذا لم يحدث بعد، مؤكدًا أننا نبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع المحتجزين.

 

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن واشنطن تعمل بشكل مكثف مع مصر وقطر وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث إن الولايات المتحدة تبذل أقصى جهد للوصول إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قريبًا.

ونوه "بلينكن"، بأن إسرائيل أرسلت فريق تفاوض لمتابعة مسار الاتفاق، وهذا يعكس إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.

وزير الخارجية الامريكي غزة قطاع غزة بلينكن

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