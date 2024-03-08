بشأن غزة .. مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية بشأن الوضع في غزة.
وناقش الوزيران الجهود المشتركة لإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أجرى وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية بشأن الوضع في غزة.
وناقش الوزيران الجهود المشتركة لإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة.
ADVERTISEMENT