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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن غزة .. مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

شكري وبلينكن
شكري وبلينكن

أجرى وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية بشأن الوضع في غزة.

وناقش الوزيران الجهود المشتركة لإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة.

 

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