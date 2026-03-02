ريم سامي تتصدر تريند X بعد الحلقة 13 من مسلسل علي كلاي

شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل علي كلاي تصاعدًا دراميًا حاداً وأحداثًا مفاجئة قلبت مجرى القصة، بعدما كشف محمد ثروت عن سر صادم، إذ اعترف بزواجه من والدة درة عمة "همت" ريم سامي زوجته، موضحًا أن هذا الزواج تم بعدما طلق ريم سامي غيابياً.

وهو ما استدعي دهشة الجميع، ولكن كان مفاجئ بشكل أكبر ل"همت" ريم سامي التى صرخت وأكدت بإنها كانت تشك فى الأمر ولكنها لم تتوثقع أن الشك سيتحول إلى حقيقة،، كما إعترفت بسرقتها لذهب والدتها "ألمظ" انتصار من أجله بعدما قام بإغوائها وأن لابد أن تحصل على حقها، فيما قام "على كلاى" أحمد العوضي باصطحابها لمنزله لحين تهدئتها.

وتصدرت النجمة ريم سامي تريند موقع التدونيتا "إكس" بعد عرض الحلقة، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مشاهد المواجهة والانفعال التي قدمتها، وأشاد المتابعون بقوة أدائها وتعبيرها عن الصدمة والغضب بشكل مؤثر، معتبرين أن ظهورها كان من أبرز لحظات الحلقة وأكثرها تأثيرا على المشاهدين.

قصة مسلسل على كلاى

وتدور أحداث مسلسل على كلاي فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

أبطال مسلسل على كلاى

مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.