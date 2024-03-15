وزير الخارجية الأمريكي: لم نر الخطة العسكرية الإسرائيلية بشأن رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح، بما في ذلك إبعاد المدنيين عن الأذى.



وجاء تصريح بلينكن بعد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيه أنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين في النمسا إن الولايات المتحدة لم تر بعد مثل هذه الخطة لعملية عسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.



وحذرت مصر وعدد من دول العالم من عزم الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح التي تأوي ما يقرب من مليون ونصف المليون إنسان، وتدعي تل أبيب أنها تسعى للقضاء على قادة حركة حماس خلال اجتياح رفح.