كريم شائع .. طبيب البيت الأبيض يكشف سبب طفح جلدي على رقبة ترامب

أوضح طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن الطفح الجلدي الذي ظهر على رقبته ناتج عن "علاج وقائي للبشرة". وصرح طبيب ترامب الخاص لشبكة CNN يوم الاثنين بأن طفحًا جلديًا جديدًا ظهر على الجانب الأيمن من رقبة الرئيس دونالد ترامب هو نتيجة استخدام كريم كعلاج وقائي للبشرة.

وقال الدكتور شون باربابيلا في بيان: "يستخدم الرئيس ترامب كريمًا شائعًا جدًا على الجانب الأيمن من رقبته، وهو علاج وقائي للبشرة. ويستخدم الرئيس هذا العلاج لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يستمر الاحمرار لعدة أسابيع".

ولم يوضح باربابيلا سبب حاجة ترامب لهذا العلاج، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على استفسارات حول حالته.

وكانت البقعة الحمراء ظاهرة على رقبة الرئيس ترامب خلال ظهوره في وقت سابق من اليوم في حفل تكريم وسام الشرف، حيث ارتفعت فوق ياقة قميصه وتوقفت أسفل أذنه مباشرة.

ترامب، الذي يبلغ من العمر 79 عامًا وهو أكبر رئيس أمريكي يؤدي اليمين الدستورية، عانى أيضًا من ظهور كدمات متقطعة على ظهر يديه، مما أثار تساؤلات حول صحته.

كما خضع ترامب العام الماضي لفحصين في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، أحدهما، بحسب باربابيلا، صرّح لاحقًا بأن الطاقم الطبي أجرى فيه "تصويرًا للقلب والأوعية الدموية".