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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مثلث فايمار: زيادة الدعم لأوكرانيا وشراء أسلحة بالأموال الروسية

صدى البلد

اتفق زعماء ألمانيا وفرنسا وبولندا على مبادرات جديدة لدعم أوكرانيا، بما في ذلك المزيد من مشتريات الأسلحة وتحالف مستقبلي بشأن المدفعية الصاروخية طويلة المدى، حسبما ورد في تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز في 15 مارس عقب اجتماع مثلث فايمار في برلين.

واستضافت برلين اليوم الجمعة الاجتماع الثلاثي بين شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في برلين لتنسيق نهجهما لمساعدة أوكرانيا على صد العدوان الروسي.

ويُنظر إلى الاجتماع ليس فقط كخطوة لإحياء صيغة مثلث فايمار التي كانت سائدة في أوائل التسعينيات، بل أيضًا كفرصة لشولتز وماكرون لتخفيف التوترات بشأن خلافاتهما بشأن استراتيجية أوكرانيا.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي قد فاجأ القادة الآخرين، وعلى وجه التحديد شولتز، بتصريحاته السابقة بأن الدول الغربية لا ينبغي أن تستبعد نشر قواتها على الأرض في أوكرانيا. وكرر ماكرون هذا الموقف في مقابلة تلفزيونية يوم 14 مارس.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بعد المحادثات في برلين، قدم شولتس مبادرات مشتركة جديدة لدعم أوكرانيا، بحسب ما أوردته صحيفة “كييف إندبندنت".

وشمل ذلك شراء المزيد من الأسلحة لأوكرانيا في الأسواق العالمية، وتوسيع الإنتاج العسكري، وبالتحديد بالتعاون مع الشركاء الأوكرانيين، وتشكيل تحالف مدفعي صاروخي بعيد المدى في إطار صيغة رامشتاين، وزيادة الدعم بقيمة 5 مليارات يورو لصندوق الدفاع الأوروبي لأوكرانيا.

وعلق شولتز قائلا: "سنبدأ في الحصول على المزيد من الأسلحة لأوكرانيا على الفور"، وسيتم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لشراء الأسلحة لأوكرانيا.

وقال ماكرون إن فرنسا وشركائها "لن يسمحوا أبدا لروسيا بالفوز ودعم الشعب الأوكراني حتى النهاية"، لكنه أكد أنهم "لن يؤديوا أبدا إلى التصعيد".

وأشار توسك إلى أن المساعدة لأوكرانيا يجب أن تكون واسعة النطاق وبأسرع ما يمكن لمنع تدهور الوضع في المستقبل القريب.

وقال رئيس الوزراء البولندي: "نريد إنفاق أموالنا، ونريد المساعدة بكل السبل الممكنة هنا والآن حتى يتحسن الوضع في أوكرانيا، لا أن يتفاقم، في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأصبحت إمدادات الذخيرة أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لأوكرانيا، حيث لا تزال المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة، وهي الجهة المانحة العسكرية الرئيسية، عالقة في الكونجرس، وتكثف روسيا الضغط على طول الجبهة ورغم أن مبادرة الاتحاد الأوروبي لتزويد كييف بمليون قذيفة لم تحقق سوى نصف ذلك المبلغ بحلول شهر مارس، فإن بعض الأعضاء يبحثون عن طرق مبتكرة لمساعدة الدولة المحاصرة.

وقالت التشيك إنها حددت 800 ألف قذيفة مدفعية في الخارج يمكن إرسالها إلى أوكرانيا إذا قدم الحلفاء الأموال اللازمة. وقد دعمت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، هذه المبادرة، وأعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عن شراء مؤكد لـ 300 ألف قذيفة والتزام محتمل بـ 200 ألف أخرى.

مثلث فايمار زيادة الدعم لأوكرانيا شولز وماكرون وتاسك عائدات الأصول الروسية شراء الأسلحة لأوكرانيا

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