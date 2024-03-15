نجلاء فهمي: ريهام حجاج وياسمين صبري لا تصلحان للتمثيل

قالت الفنانة نجلاء فهمي، إن الفنانتين ريهام حجاج وياسمين صبري لا تصلحان للتمثيل، ولا يمتلكان الموهبة الحقيقة، لافتة إلى أن الشليلة والمحسوبية يتحكمان في مجال الفن.

وتابعت الفنانة نجلاء فهمي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الفن اختلف عن ذي قبل فلم تعد تحكمه الموهبة فقط وهناك أشياء كثير طرأت على الفن من بينها كثرة العلاقات".

أضافت الفنانة نجلاء فهمي، أتمنى العمل مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وبيتر ميمي، والفنان محمد رمضان، كما أقدر جدا الفنان أمير كرارة والعمل مع الاثنين شرف وشيء يسعدني.