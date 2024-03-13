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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: صلح نجلاء بدر ومي عمر.. وكريم عبد العزيز وهنيدي في عزاء والدة محمود البزاوي

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها صلح مي عمر ونجلاء بدر وتطورات جديدة في الحلقات الثانية من مسلسلات رمضان. 

 

محمد هنيدي وكريم عبد العزيز في عزاء والدة محمود البزاوي

 

حرص عدد من النجوم على التواجد في عزاء والدة الفنان محمود البزاوي مساء اليوم، أبرزهم محمد هنيدي وكريم عبد العزيز وحمدي المرغني وكريم عفيفي وغيرهم

 

 

الحشاشين الحلقة 2.. حسن الصباح يشفي والدة الخليفة ويطلب لقاء المستنصر

 

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين، بداية رحلة تثبيت أقدام حسن الصباح في مصر بعدما طلب منه بدر الدين الجمالي مغادرة البلاد ورفض مقابلته للخليفة. 

 

مصالحة مي عمر ونجلاء بدر في برنامج رامز جلال

استضاف الفنان رامز جلال برنامجه “رامز جاب من الآخر” كل من نجلاء بدر ومي عمر التي رفضت استكمال الحلقة بعدما كشفت حقيقة المقلب. 

 

آل باتشينو يعتذر بعد تجاهل سرد الأفلام المرشحة للأوسكار قبل إعلان الفائز

أصدر النجم آل باتشينو بيانا يوضح فيه سبب عدم سرده للأفلام العشر المرشحة لنيل جائزة الأوسكار كأفضل عمل، بعد الانتقادات العديدة التي تعرض لها. 

 

بعد غنائها تتر نهاية "نعمة الأفوكاتو".. مي عمر توجه رسالة شكر إلى بسمة بوسيل

وجهت مي عمر رسالة تهنئة إلى بسمة بوسيل ، بعد غناء تتر مسلسل “نعمة الأفوكاتو” ، الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي

 

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق

باغتت المذيعة منى عبد الوهاب الفنان أحمد الفيشاوي بسؤال حول انسحابه من فيلم ولاد رزق 3 مع المخرج طارق العريان.
 

مي عمر الأخبار المحلية الفنان رامز جلال الماراثون الرمضاني الحالي الفنان محمود البزاوى المذيعة منى عبد الوهاب المخرج طارق العريان

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