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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بعد غنائها تتر نهاية "نعمة الأفوكاتو".. مي عمر توجه رسالة شكر إلى بسمة بوسيل

صدى البلد

وجهت مي عمر رسالة تهنئة إلى بسمة بوسيل ، بعد غناء تتر مسلسل “نعمة الأفوكاتو” ، الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي.

ونشرت بسمة بوسيل تتر المسلسل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة: “تتر نهايه مسلسل نعمة الأفوكاتو. بسومة ، إيه الصوت اللي كله إحساس ورقة ده , متمكنة وشاطرة وموصلة الأغنية بمنتهي البساطة، بجد يا بسومة مبسوطة بيكي أوي ، ويارب تنجحي كمان وكمان وتحققي كل أحلامك”.

ويعرض مسلسل “نعمة الأفوكاتو” على قناة mbc الساعة ال10 مساءًا وقناة mbc مصر 2 الساعة 4 عصرًا.

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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