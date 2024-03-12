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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 2.. حسن الصباح يشفي والدة الخليفة ويطلب لقاء المستنصر

صدى البلد

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين، بداية رحلة تثبيت أقدام حسن الصباح في مصر بعدما طلب منه بدر الدين الجمالي مغادرة البلاد ورفض مقابلته للخليفة. 

 

زوجة حسن الصباح ساعدته على بلوغ هدفه وقربته من جارية أم الخليفة التي سمحت له بدخول القصر واختبرته ونجح في الاختبار وطلب منها أن تكون مكافأته لقاء المستنصر الذي بايعه منذ كان في أصفهان. 

 

 

 

ومن أصفهان إلى سمرقند إلى مصر، شهدت الحلقة الثانية من الحشاشين بروز الديكورات في البلدان المختلفة والمناظر الطبيعية وكادرات التصوير المميزة. 

 

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الحشاشين الحلقة 2.. حسن الصباح يسافر إلى مصر برفقة أسرته

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تصدر التريند بعد إذاعة الحلقة الأولى.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والإعادة

 

قصة مسلسل الحشاشين 

 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

 

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين احمد عيد أحمد عبد الوهاب عبدالرحيم كمال كريم عبد العزيز

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