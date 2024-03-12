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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 2.. حسن الصباح يسافر إلى مصر برفقة أسرته

كريم عبد العزيز في
كريم عبد العزيز في الحشاشين

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين، لقاء حسن الصباح بصديقيه عمر الخيام ونظام الحكم بعد فترة سفر طويلة وفراق بينهم. 

وبعد انتشار أخبار قتل مؤذن أصفهان بشكل غامض، قرر حسن الصباح السفر إلى مصر برفقة أسرته للقاء المستنصر. 

قدمت ميرنا نور الدين التي تلعب دور زوجة حسن الصباح موقفا مشهودا بالوقوف بجانب زوجها ودعمه في دعوته والسفر معه إلى مصر. 


قصة مسلسل الحشاشين 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

 

أبطال مسلسل الحشاشين 

 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين احمد عيد أحمد عبد الوهاب حسن الصباح عبدالرحيم كمال بيتر ميمي

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