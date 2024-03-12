تصدر التريند بعد إذاعة الحلقة الأولى.. مواعيد عرض مسلسل الحشاشين والإعادة

لفت مسلسل الحشاشين انتباه الجمهور، حتى قبل عرضه في الموسم الرمضاني، بسبب الديكور والألوان والمونتاج، والجرأة في اختيار القصة التي تُقدم للجمهور، خاصةً أن “الحشاشين” من أكثر الجماعات التي أثرت في المجمتع وهزت الخلافة العباسية حين تكونت، الحلقة الأولى من المسلسل كانت بمثابة تمهيد للمشاهد أنه سيرى عملًا مختلفًا.

الحشاشين يتصدر التريند

تصدر مسلسل الحشاشين تريند تويتر بعد عرض أولى حلقاته أمس الإثنين، ويعرض مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز في الساعة 9:15 مساء حصرياً على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

مسلسل الحشاشين هو مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يهابون الموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وبدأت الحلقة الأولى، بمشهد كريم عبدالعزيز وهو في شخصية حسن الصباح، ذو المكانة المرتفعة الذي شيد قلعة ألموت، ويملك "مفتاح الجنة"، وأقنع كل الجنود في جيشه أن دولته هي الأهم والأقوى، ويجب أن يكون الجميع مستعدًا لتقديم روحه فداء الوطن في أي لحظة، وصعد الجندي على صخرة عالية وقذف بنفسه وهو واقفًا أعلاها من أجل تلبية طلب ابن الصباح.

وعادت الحلقة بخاصية "فلاش باك" لحكاية حسن الصباح حين كان طفلًا، إذ كان ذكيًا، ولديه قدرة قوية على البصيرة، ويحب والده وجدته، اللذان عاشا معه في نفس المنزل، ولكن ذات يوم، حدث معه أمرًا مفزعًا، حين كشف أسرار أصدقائه بمجرد النظر في وجههم، وفي الليل جاء أصدقائه له ليضربوه، لكنه هرب ووقع في بئر عميق أخرجته منه جنية، طلبت منه أن يحب الظلام أكثر من النور، وعاهدته على عدة أشياء لم يكن قد أدركها في مرحلة طفولته، ولكن يبدو أنه سيفسرها لنا في الحلقات المُقبلة.

حملت الحلقة الأولى من الحشاشين عنوان «العهد»، والسبب أن حسن الصباح وعمر الخيام وعلي الطوخي، الذين كانوا أصدقاء أخذوا عهدًا على أنفسهم أن يظلوا معًا دائمًا ويساعد كل شخص الآخر إذا احتاج له، وجاء نص العهد: «عهد حسن الصباح، وعمر الخيام وعلي الطوخي، اللي يوصل يمد إيده للإتنين التانيين.. عهد فوق أي اختلاف أو مذهب».

مسلسل الحشاشين