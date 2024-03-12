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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد مسلسل الحشاشين

كريم عبد العزيز فى
كريم عبد العزيز فى الحشاشين

تصدر مسلسل النجم كريم عبد العزيز الحشاشين التريند المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته مساء أمس الأثنين.

وشهدت الحلقة الأولى العديد من المفاجآت والأحداث السريعة التى لفتت انتباه الجمهور المصري والعربي.

 

مواعيد عرض الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين كل يوم طوال شهر رمضان  فى تمام الساعة 9:15 مساء حصريا على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.



أحداث الحلقة الأولى 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين التعريف بقصة حسن بن الصباح منذ كان طفلا صغيرا في أصفهان حتى أصبح وليا على قلعة الموت.

تعرض حسن الصباح في صغره إلى الاضطهاد من قبل الأطفال لأنه كان مستبصرا للحقيقة دائما، ونوهت الأحداث إلى أنه عقد اتفاقا مع الجن منذ الصغر.

 

كبر حسن الصباغ والتقى زيد بن سيحون “ أحمد عيد” وبايع الخليفة المستنصر وقضيته التي كان على استعداد للقتل من أجلها.

الحلقة الأولى التي كانت باسم “العهد” شهدت عهدا بين الأصدقاء حسن الصباح “كريم عبد العزيز” وعمر الخيام “ نيقولا معوض” ونظام الملك “ فتحي عبد الوهاب” أن من يعلو شأنه بينهم يساعد الآخرين.

حاول زيد بن سيحون ضم مؤذن أصفهان إلى دعوتهم لكنه رفض فطلب منه حسن الصباح قتله وزوجته، ونفذ الأمر فورا.

مسلسل النجم كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز النجم كريم عبد العزيز

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