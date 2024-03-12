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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

صدى البلد

تصدر مسلسل الحشاشين موقع التواصل الاجتماعي “X”؛ بعد عرض الحلقة الأولى منه.

وحققت الحلقة مشاهدات كبيرة منذ عرضها، وتلقت إشادات عديدة من الجمهور.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين التعريف بقصة حسن بن الصباح منذ كان طفلا صغيرا في أصفهان حتى أصبح وليا على قلعة الموت.

تعرض حسن الصباح في صغره إلى الاضطهاد من قبل الأطفال لأنه كان مستبصرا للحقيقة دائما، ونوهت الأحداث إلى أنه عقد اتفاقا مع الجن منذ الصغر.

كبر حسن الصباغ والتقى زيد بن سيحون “ أحمد عيد” وبايع الخليفة المستنصر وقضيته التي كان على استعداد للقتل من أجلها.

الحلقة الأولى التي كانت باسم “العهد” شهدت عهدا بين الأصدقاء حسن الصباح “كريم عبد العزيز” وعمر الخيام “ نيقولا معوض” ونظام الملك “ فتحي عبد الوهاب” أن من يعلو شأنه بينهم يساعد الآخرين.

حاول زيد بن سيحون ضم مؤذن أصفهان إلى دعوتهم لكنه رفض فطلب منه حسن الصباح قتله وزوجته، ونفذ الأمر فورا.

مسلسل الحشاشين

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مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

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