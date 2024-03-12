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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان.. وسبب انهيار أمير كرارة بالبكاء مع أسما إبراهيم

مسلسلات دراما رمضان
مسلسلات دراما رمضان

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد مسلسل الحشاشين

 

تصدر مسلسل النجم كريم عبد العزيز الحشاشين التريند المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته مساء أمس الأثنين.

وشهدت الحلقة الأولى العديد من المفاجآت والأحداث السريعة التى لفتت انتباه الجمهور المصري والعربي.
 

 

أصالة تكشف لأول مرة عن إصابتها بشلل الأطفال وسر تجدده لديها

انطلقت الحلقة الأولى من ببودكاست“TIME BIG " لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت الفنانة أصالة عه تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمرارة معها وقالت:" هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة بإستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من ٤ سنوات بسبب حزني.

انا احب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان لذلك احب ان ادللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

 

رشا مهدي تغدر بـ روجينا في مسلسل سر إلهي

 

لفتت الفنانة رشا مهدي الأنظار ضمن أحداث الحلقة الأولى من أحداث مسلسل “سر إلهي” في شخصية نهى وهي ممرضة في أحدى دور المسنين.

وظهرت الملامح الأولى لشخصية نهى “رشا مهدي” والتي تلعب دور صديقة نصره “روجينا”، ولكنها في الوقت نفسه تواعد زوجها محمد ثروت طمعا في الزواج منه.
 

ممثل عملاق.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل شخصية عبد المغني فى كوبرا

 

كشف الفنان محمد عادل إمام تفاصيل الدور الذى يجسده محمود عبد المغني فى مسلسل كوبرا الذى يخوض به الموسم الرمضاني فى النصف الثاني من الشهر الكريم.
 

مسلسل صلة رحم الحلقة 2.. علقة ساخنة لإياد نصار بعد دخول زوجته المستشفى

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صلة رحم للفنان إياد نصار دخول زوجته العناية المركزة بعد تعرضها لحادث سير وهي حامل.
 

أصالة: أعطي كل من حولي حبا ولا أستطيع أن أدلع زوجي

 

انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست “TIME BIG "، لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة

وقالت أصالة: أنا أحب الكلام الحلو وأشعر أن الناس ناقضين حنان لذلك احب ان ادللهم، ولكن لا أستطيع أن أدلل زوجي، ولا أجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

 

لماذا انهار أمير كرارة بالبكاء في حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم

 

انهار الفنان أمير كرارة بالبكاء خلال حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم، والتى عرض الجزء الأول منها مساء أمس الأثنين .

وعرضت أسما لأمير كرارة صورة نادرة له مع والده والذى كانت تربطه به علاقة خاصة قبل الوفاة، وانهاء أمير بالبكاء وطالبت أسما قطع الحلقة والخروج إلى فاصل إلا أن أمير رفض واستكمل حديثه عن والده.
 

مواعيد مسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين مسلسل سر إلهي محمد عادل امام أصالة

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