أخبار الفن| موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسلات رمضان.. وسبب انهيار أمير كرارة بالبكاء مع أسما إبراهيم

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

تصدر مسلسل النجم كريم عبد العزيز الحشاشين التريند المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته مساء أمس الأثنين.



وشهدت الحلقة الأولى العديد من المفاجآت والأحداث السريعة التى لفتت انتباه الجمهور المصري والعربي.



انطلقت الحلقة الأولى من ببودكاست“TIME BIG " لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت الفنانة أصالة عه تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمرارة معها وقالت:" هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة بإستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من ٤ سنوات بسبب حزني.

انا احب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان لذلك احب ان ادللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

لفتت الفنانة رشا مهدي الأنظار ضمن أحداث الحلقة الأولى من أحداث مسلسل “سر إلهي” في شخصية نهى وهي ممرضة في أحدى دور المسنين.



وظهرت الملامح الأولى لشخصية نهى “رشا مهدي” والتي تلعب دور صديقة نصره “روجينا”، ولكنها في الوقت نفسه تواعد زوجها محمد ثروت طمعا في الزواج منه.



كشف الفنان محمد عادل إمام تفاصيل الدور الذى يجسده محمود عبد المغني فى مسلسل كوبرا الذى يخوض به الموسم الرمضاني فى النصف الثاني من الشهر الكريم.



شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صلة رحم للفنان إياد نصار دخول زوجته العناية المركزة بعد تعرضها لحادث سير وهي حامل.



انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست “TIME BIG "، لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة

وقالت أصالة: أنا أحب الكلام الحلو وأشعر أن الناس ناقضين حنان لذلك احب ان ادللهم، ولكن لا أستطيع أن أدلل زوجي، ولا أجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

انهار الفنان أمير كرارة بالبكاء خلال حلقته مع الإعلامية أسما إبراهيم، والتى عرض الجزء الأول منها مساء أمس الأثنين .



وعرضت أسما لأمير كرارة صورة نادرة له مع والده والذى كانت تربطه به علاقة خاصة قبل الوفاة، وانهاء أمير بالبكاء وطالبت أسما قطع الحلقة والخروج إلى فاصل إلا أن أمير رفض واستكمل حديثه عن والده.

