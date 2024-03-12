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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صلة رحم الحلقة 2.. علقة ساخنة لإياد نصار بعد دخول زوجته المستشفى

اياد نصار
اياد نصار

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صلة رحم للفنان إياد نصار دخول زوجته العناية المركزة بعد تعرضها لحادث سير وهي حامل.

وفقدت يسرا اللوزي والتى تجسد دور زوجة إياد نصار جنينها واضطر الأطباء فى استئصال الرحم وحرمانها من حلم الأمومة إلى الأبد.

واضطر أياد الذى يجسد شخصية الدكتور حسام فى البحث عن حل من أجل الخلفة ووجد الحل فى تأجيل رحم وهي تجارة يقوم البعض بالإعلان عنها على صفحات السوشيال ميديا بطرق غير مشروعه.

الأمر الذى جعله يتواصل مع أحد هذه الصفحات وقام بالاتصال بهم وأكدو له بسهولة توفير رحم وبعد الاتفاق على المبلغ المالى وعند المقابلة اكتشف أنهم عصابة وقاموا بالاعتداء عليه وسرقة متعلقاته.

 


 

تصريحات اياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

 

صلة رحم مسلسل صلة رحم يسرا اللوزي

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