عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ممثل عملاق.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل شخصية عبد المغني فى كوبرا

عبد المغني ومحمد
عبد المغني ومحمد عادل إمام

كشف الفنان محمد عادل إمام تفاصيل الدور الذى يجسده محمود عبد المغني فى مسلسل كوبرا الذى يخوض به الموسم الرمضاني فى النصف الثاني من الشهر الكريم.

ونشر محمد عادل إمام والذي يلعب دور كوبرا بالمسلسل صورة تجمعه بعبد المغني عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: اكتر مفاجأة مبسوط بيها في مسلسل كوبرا.

وأضاف:  النجم محمود عبد المغني .. اللي منور المسلسل بأدائه الرائع و روحه الحلوه .. نجم متألق و ممثل عملاق و صاحب جدع استمتعت بالشغل معاه .. استنوا تشوفوا حازم الديب هيعمل ايه مع كوبرا  



مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

 

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام عرض له مؤخراً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

محمد عادل امام مسلسل كوبرا محمود عبد المغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

مهيب عبد الهادي يكشف الحالة الصحية للاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

لحظات تقطع الأنفاس.. سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر أرضًا خلال مباراة الاتحاد

موضوعات متعلقة

رحمة أحمد تستمع لنصائح رضوى الشربيني في "الكبير"

العتاولة الحلقة 1 | السقا ولطفى يحتفلان بزفاف شقيقتهما .. وزينة تتعرض لمحاولة اغتصاب

الكبير أوي 8 الحلقة 1.. محمد ثروت وصفاء الطوخي يخطفان أحمد مكي

أفلام عيد الفطر2024|كريم السبكي يطرح البوستر التشويقي الأول لفيلم "شقو"

خالد عليش ضيف شرف في مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

عاصي الحلاني يشعل أجواء دبي .. صور

رمضان 2024.. لينا شماميان تغني تتر مسلسل جودر

استعدادًا لعرضه في رمضان 2024.. مراد فكري ينتهي من تصوير دوره في عتبات البهجة

ترشيحاتنا

الحوثيون: استهداف السفينة الأمريكية بينوكيو بصواريخ أدت لإصابات دقيقة ومباشرة

نتمنى الشفاء.., أول تعليق من الأهلي على حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت

نقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى العناية المركزة

حتى الآن.. البعثة المصرية تحصد 84 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية

قبله رجع ينبض.. تحسن حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت بعد نقله للمستشفى

دعاء الفجر في رمضان.. ماذا يقال في قيام الليل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ