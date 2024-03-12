ممثل عملاق.. محمد عادل إمام يكشف تفاصيل شخصية عبد المغني فى كوبرا

كشف الفنان محمد عادل إمام تفاصيل الدور الذى يجسده محمود عبد المغني فى مسلسل كوبرا الذى يخوض به الموسم الرمضاني فى النصف الثاني من الشهر الكريم.



ونشر محمد عادل إمام والذي يلعب دور كوبرا بالمسلسل صورة تجمعه بعبد المغني عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: اكتر مفاجأة مبسوط بيها في مسلسل كوبرا.



وأضاف: النجم محمود عبد المغني .. اللي منور المسلسل بأدائه الرائع و روحه الحلوه .. نجم متألق و ممثل عملاق و صاحب جدع استمتعت بالشغل معاه .. استنوا تشوفوا حازم الديب هيعمل ايه مع كوبرا





مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يعود بهذا العمل إلى دراما بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن محمد إمام عرض له مؤخراً فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.