أصالة: أعطي كل من حولي حبا ولا أستطيع أن أدلع زوجي

انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست “TIME BIG "، لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة

وقالت أصالة: أنا أحب الكلام الحلو وأشعر أن الناس ناقضين حنان لذلك احب ان ادللهم، ولكن لا أستطيع أن أدلل زوجي، ولا أجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.

وأكدت أنها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، وأخذ حب ودلع من كل المقربين مني.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست “TIME BIG " عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم:،" جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك الفنانة أصالة اإلعالمي عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Time big.